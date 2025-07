Treviglio (Bergamo), maxi incendio nella zona industriale: colonna di fumo visibile da chilometri

Un maxi incendio è scoppiato intorno alle 6 di oggi, martedì 1 luglio, in una ditta di ricambi per trattori a Treviglio, in provincia di Bergamo, nella zona denominata "Pip2". La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute una decina di squadre di vigili del fuoco impegnate a spegnere le fiamme.