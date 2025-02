Trento, genitori non riescono a scendere in tempo dal treno: bimbo smarrito

Fermata giusta, ma non per tutti e così un bambino di 7 anni, sceso prima della famiglia da un treno a lunga percorrenza partito dal Lazio e arrivato a Trento, si è ritrovato in stazione senza i genitori. Su segnalazione di alcuni viaggiatori che lo hanno visto smarrito e in "apparente difficoltà", gli agenti della sottosezione della Polizia ferroviaria di Trento sono intervenuti per chiarire il caso, praticamente un disguido, che però ha scosso il piccolo.