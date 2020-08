Parma, vuole andare dalla mamma: bimbo di 6 anni va in stazione e sale da solo in treno

Senza farsi vedere dal fratello maggiore è sgattaiolato fuori casa, poi, da solo, ha raggiunto la stazione di Parma , che dista poche centinaia di metri dalla sua abitazione, ed è salito su un treno. Tutto perché aveva una voglia irrefrenabile di vedere la mamma , che in quel momento era al lavoro. Il protagonista di questa storia è un bimbo di sei anni . Il piccolo è stato notato, solo in carrozza, dal capotreno su un convoglio regionale diretto a Brescia.

Quando è stato chiaro che qualcosa non quadrava, l'uomo ha raggiunto il bimbo e si è fatto raccontare come mai fosse in viaggio da solo. Di fronte alla spiegazione del piccolo, che ha riferito della madre impiegata come operatrice sanitaria all'ospedale di Parma e del suo desiderio di incontrarla, l'addetto si è fatto consegnare il cellulare che il bimbo portava con sé ed è riuscito a contattare la madre.

Contestualmente, ha allertato i carabinieri di Casalmaggiore, che, in attesa della donna, hanno preso in consegna il bambino nella stazione del paesino in provincia di Cremona. Lì, mamma e figlio si sono abbracciati. La storia potrebbe però avere un finale amaro: la donna, nigeriana separata dal marito, rischia infatti una denuncia per abbandono di minore.