Arezzo, bimbo di 6 mesi abbandonato nell'androne di un palazzo

Un bimbo di sei mesi è stato trovato nell'androne di un palazzo di Arezzo . Il piccolo, sembra di origini asiatiche, era in una culla. A trovarlo, nella notte, sono stati alcuni giovani che rincasavano. Sul posto gli uomini del 118, che lo hanno trasferito all'ospedale San Donato, e la polizia che sta cercando i genitori. Le sue condizioni sono buone. Nel Perugino una donna ha abbandonato la figlia di quattro mesi in una comunità.

La donna è già stata rintracciata dai carabinieri e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Sarebbe arrivata in taxi fino alla comunità: ha suonato per farsi aprire e, appena si è presentato un operatore, gli ha messo in braccio la piccola dicendogli che non poteva più occuparsene ed è subito ripartita. La struttura ha avvertito i carabinieri, giunti sul posto insieme al 118.

La piccola sta bene Gli operatori sanitari hanno portato la bimba - accompagnata dagli assistenti sociali - in ospedale, dove è stata presa in cura in pediatria e poi dimessa. La bimba sta bene. I carabinieri sono riusciti a rintracciare la madre poco dopo. Dietro il gesto potrebbe nascondersi una situazione di forte disagio economico.