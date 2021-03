Pescara, donna partorisce di notte in treno: il bimbo nasce sull'Intercity

Ansa

Una donna ha partorito sul treno Intercity Notte 757 che percorreva la tratta Torino-Lecce. E' successo il 4 marzo alle 4:20 del mattino nei pressi della stazione di Pescara Centrale. Il compagno della donna aveva chiesto assistenza, parlando in lingua inglese, in modo agitato. Il bimbo è venuto alla luce anche grazie alla prontezza della capotreno, che si è subito attivata per chiedere l'intervento del personale medico.