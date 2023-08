Trento, 92enne fugge da Rsa e si barrica in casa

Tutto per non ritornare nella Rsa di Mori (Trento) dove soggiornava. Dopo ore di trattative senza un nulla di fatto, le forze dell'ordine hanno deciso di forzare una finestra e fare il blitz .

A 92 anni è fuggito dalla residenza per anziani e si è barricato in casa, minacciando di tagliarsi con una motosega .

Stando a quanto emerso, l'anziano, con un vero e proprio escamotage, è riuscito a farla in barba agli operatori della struttura che lo avevano sorpreso ancora in piedi perché voleva vedere la televisione. Un trucco per distrarre l'attenzione: messi dei cuscini sotto le coperte, l'anziano è riuscito ad allontanarsi forzando la recinzione. Ma durante il giro di controllo gli operatori hanno scoperto la fuga dando l'allarme.