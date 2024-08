Trento, l'orsa Jj4 verrà trasferita in Germania

"Ancora una volta si conferma la serietà e la trasparenza delle decisioni assunte già nei mesi scorsi dalla Provincia autonoma di Trento. Siamo in attesa che il Parco della Foresta Nera completi le azioni per l'accoglienza di Jj4, cosi' come prospettato. Le speculazioni polemiche lasciano il tempo che trovano". È il commento dell'assessore alle foreste con delega ai grandi carnivori della Provincia di Trento Roberto Failoni alla notizia diffusa dal Parco dei lupi e degli orsi della Foresta Nera, l'Alternativer Wolf- und Bärenpark Schwarzwald.