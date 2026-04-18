Trento, esce per tagliare legna e non rientra: 69enne trovato morto tra i rami

È stato trovato senza vita nei boschi di località Maso Palù, sopra Vigo Meano, Armando Bortolotti, 69 anni. L'uomo era uscito per fare legna e non ha più fatto ritorno a casa, facendo scattare la preoccupazione dei familiari. Secondo le prime ricostruzioni, il 69enne stava tagliando una pianta già a terra quando alcuni rami pesanti si sono improvvisamente staccati, travolgendolo. L'impatto non gli ha lasciato scampo.