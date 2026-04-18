Trento, esce per tagliare legna e non rientra: 69enne trovato morto tra i rami
Inutili i soccorsi attivati dopo l’allarme dei familiari: il corpo recuperato in serata dal Soccorso alpino
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È stato trovato senza vita nei boschi di località Maso Palù, sopra Vigo Meano, Armando Bortolotti, 69 anni. L'uomo era uscito per fare legna e non ha più fatto ritorno a casa, facendo scattare la preoccupazione dei familiari. Secondo le prime ricostruzioni, il 69enne stava tagliando una pianta già a terra quando alcuni rami pesanti si sono improvvisamente staccati, travolgendolo. L'impatto non gli ha lasciato scampo.
L’allarme
La chiamata al Numero unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18. A lanciarla è stato un familiare che, non vedendolo rientrare, ha deciso di raggiungere il luogo dove l'uomo aveva detto che si sarebbe recato. Una volta sul posto, lo ha trovato incastrato tra le piante, privo di conoscenza.
I soccorsi
La Centrale unica di Emergenza ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Stazione Paganella Avisio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, insieme ai vigili del fuoco volontari, al nucleo S.A.F. di Trento e al personale sanitario di Trentino Emergenza. All'arrivo dei soccorritori, però, non c'era più nulla da fare. Dopo la constatazione del decesso e il via libera delle autorità, il corpo è stato recuperato e trasportato a valle via terra fino alla strada principale, dove è stato affidato al carro funebre.