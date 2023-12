Trentino, trovato ubriaco sulle piste: sanzionato un maestro di sci

Raffica di controlli dei carabinieri per il ponte dell'Immacolata. L'istruttore si trovava sul circuito di Madonna di Campiglio in evidente stato d'ebbrezza

La raffica di controlli effettuati dai carabinieri per il ponte dell'Immacolata ha consentito di trovare diverse persone in stato d'ebbrezza, istruttori compresi. In questo caso siamo a Madonna di Campiglio: l'uomo è stato multato.

In Trentino non solo sciatori ubriachi sulle piste, ma anche maestri di sci.

Il maestro ubriaco - L'istruttore di sci sorpreso in evidente stato di ubriachezza indossava ancora la tuta con le effigie della locale scuola sci. Anche un'altra persona è stata trovata, sempre sulle piste di Madonna di Campiglio in stato d'alterazione da alcol. Entrambe sono state multate.

I controlli a tappeto - Nel weekend raffica di controlli effettuati sulle piste da sci della val Rendena, in Trentino, da parte della compagnia dei carabinieri di Riva del Garda, con i militari delle stazioni di Madonna di Campiglio, Tione, Carisolo, Ponte Arche, del nucleo operativo e radiomobile e delle unita' cinofile di Laives. "Una parte del personale già impiegato nel servizio ha concorso anche alle ricerche di una persona che si era smarrita in una delle località boschive del comprensorio, fortunatamente ritrovata - si legge in una nota".

L'invito alla prudenza - I militari hanno dedicato del tempo anche al confronto con alcuni giovani, che a fine giornata si stavano intrattenendo con qualche drink a fondo pista. Alcuni di loro hanno volontariamente deciso di sottoporsi a dei pre-test per la rilevazione del tasso alcolemico: con stupore dei militari, qualcuno di loro ha anche preso atto di non essere nelle condizioni ottimali per mettersi alla guida.