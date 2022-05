Trentino, coppia in moto sbanda ed esce di strada: muore 29enne | Si dovevano sposare a luglio

Ma la gita di due fidanzati, Barbara De Donatis e Andrea Rizzi, si è conclusa in tragedia. La moto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada sull'Altipiano della Paganella, nel comune di Molveno. Il giovane alla guida ne aveva perso il controllo a causa della pioggia e Barbara è precipitata in una scarpata. Inutili i soccorsi, le condizioni della ragazza erano già apparse molto critiche: la 29enne è morta in ospedale.

A luglio i giovani si sarebbero dovuti sposare a Vestone, nel Bresciano, dove già convivevano. Un destino avverso li ha separati per sempre. Andrea ha provato ad aiutare Barbara mentre lei era ancora cosciente, raggiungendola nel dirupo in cui era precipitata cadendo dalla moto. Ha chiamato i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. La ragazza è morta in ospedale. Adesso il ragazzo si è chiuso nel silenzio ricordando la sua fidanzata sui social solo attraverso un'immagine: una foto di loro due insieme, sorridenti. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo dell giovane vittima, una logopedista "gentile ed educatissima", "una persona speciale".