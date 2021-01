Vaccini, in Alto Adige il 40% dei sanitari dicono no

Oltre il 40% di chi lavora negli ospedali di Bolzano e provincia sarebbe contrario al vaccino anti Covid. "Se non mi obbligano non lo faccio", afferma ai microfoni di "Mattino Cinque" uno degli operatori sanitari che in Alto Adige si stanno opponendo alla campagna in atto.

"Per il momento ho rimandato, ho molte perplessità riguardo ai rischi", aggiunge un'altra rappresentante della categoria più esposta in questa pandemia. "Qui in Alto Adige siamo culturalmente un po' no vax, i vaccini sono visti un po' come veleni, qui si prediligono i sistemi naturali", aggiunge infine un altro cittadino di Bolzano, intervistato dalla trasmissione di Canale 5.