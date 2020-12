Covid, inchiesta dell'Ordine dei medici di Roma su negazionisti e no vax

Ansa

L'Ordine dei medici di Roma ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di 13 camici bianchi no vax o negazionisti. Tra loro c'è chi sostiene che il Covid non esista, chi che sia come un'influenza e che i vaccini in generale non servano a niente. Per una decina dei professionisti nel mirino il procedimento si è già concluso, mentre per altri tre è ancora in corso.