Trento, trovata morta in casa Agitu Gudeta: 42enne etiope simbolo di integrazione | Ipotesi omicidio

Circa due anni fa la Agitu aveva ricevuto minacce a sfondo razziale e lo scorso mese di gennaio, l'autore era stato condannato a 9 mesi per lesioni dal tribunale di Trento ma non per stalking finalizzato alla discriminazione razziale, come chiedeva l'accusa.

La 42enne, in fuga dalla guerra nel Corno d'Africa, era arrivata in Italia dall'Etiopia dieci anni fa ed aveva ottenuto lo status di rifugiata. Nel giro di pochi anni aveva avviato nella Valle dei Mocheni un allevamento di ovini, chiamato "La capra felice", e produceva formaggi.