Torino, tentò di sgozzare la compagna: tunisino condannato a 16 anni

ansa

E' stato condannato a 16 anni per tentato omicidio Mohamed Safi, il 37enne che nel 2019 tentò di sgozzare con una bottiglia rotta la compagna 43enne, mentre era fuori dal carcere in permesso di lavoro a Torino. L'uomo stava scontando una condanna a 15 anni per aver assassinato la ex nel 2008, a Bergamo. La nuova compagna, dopo averlo scoperto, aveva deciso di lasciarlo.