Trento, Tar sospende decreto abbattimento orsa F36

Il Tar di Trento ha accolto l'istanza presentata dall'associazione Leal e ha sospeso il decreto di abbattimento dell'orsa F36 firmato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

"Siamo soddisfatte per la sospensione dell'ordine di abbattimento dell'orsa, ma non condividiamo la mancata sospensione dell'ordine di cattura, non essendo F36 orsa pericolosa", commentano gli avvocati della Leal Giada Bernardi e Rosaria Loprete. "Il falso attacco che determina l'emissione del decreto non era dettato dalla volontà dell'orsa di ledere, ma alla difesa di se stessa e del suo cucciolo da chi era entrato nel suo habitat. La cattura separerebbe F36 dal suo piccolo, cagionando per quest'ultimo un gravissimo pregiudizio stante l'incapacità della bestiola di provvedere a se stessa in modo autonomo", hanno concluso. L'udienza in cui verrà discussa l'istanza è stata fissata al 12 ottobre.