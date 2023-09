Trento, Fugatti firma l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36, identificata dalle analisi genetiche come la responsabile dell'aggressione avvenuta il 30 luglio, in località Mandrel, ai danni di due giovani e del falso attacco a una coppia di escursionisti registrato il successivo 6 agosto, in località Dos del Gal, nel Comune di Sella Giudicarie.