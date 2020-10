Trento, Consiglio di Stato: l'orsa JJ4 torna libera, accolto il ricorso

Facebook

Torna libera l'orsa JJ4, che il 22 giugno aveva attaccato due uomini sul monte Peller. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato dall'Ente nazionale per la protezione degli animali e dall'Organizzazione internazionale protezione animali, ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza della Provincia di Trento che dispone la cattura dell'animale. La sospensione resta in vigore fino alla discussione collegiale cautelare, fissata per il 19 novembre.