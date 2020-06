Orso aggredisce padre e figlio, provincia Trento ordina abbattimento

Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, firmerà un'ordinanza che prevede l'abbattimento dell'orso, non ancora identificato, che lunedì pomeriggio ha aggredito due uomini, padre e figlio, sul Monte Peller. "E' un fatto gravissimo - ha detto il governatore - che impone di agire per tutelare l'incolumità delle persone. Nelle prossime ore informerò il ministro dell'Ambiente Costa delle azioni che intendiamo mettere in campo".