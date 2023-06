Tir in coda al Brennero, l'Austria "chiude" nei weekend: polemiche

Brennero. Ripartono i tir dopo il blocco del weekend al confine con l'Austria e a ripartire sono anche le polemiche. Decine di chilometri di coda, smog alle stelle e disservizi attendono chi transita per l'A22 che collega l'Italia con l'Austria. Ai microfoni di "Mattino Cinque News" il gestore dell'area di servizio al confine di Stato lamenta: "Da un lato è un problema tecnico perché devono rifare ponti e strade, dall'altra gli austriaci sono molto rigidi perché nei fine settimana non fanno passare i grandi tir, così non risolvono il problema ma lo spostano al lunedì successivo".

Qual è l'impatto economico per chi vede periodicamente 50km di coda? Cristian, il responsabile dell'area di servizio alla frontiera, parla di danni alla sua attività: "Quando c'è coda, non c'è più nessuno che passa in sosta e noi sappiamo più dove mettere le mani", dice. Il blocco dei tir pesanti nei weekend al confine con l'Austria provoca problemi di inquinamento tanto al Brennero quanto in Germania e rischia di vanificare lo sforzo "green" di Vienna.