Strage Marmolada, identificato sopravvissuto "senza nome"

Secondo fonti sanitarie, si tratta di un 30enne originario del Trentino che si trova tuttora in prognosi riservata. I medici del Ca' Foncello avevano accertato al momento del ricovero un importante edema cerebrale e lesioni agli organi interni. Il giovane, in stato di incoscienza, era stato trovato senza alcun documento.

Zaia: "Una coppia ha ritrovato il proprio figlio"

- "Dopo aver parlato con due coppie di genitori ieri a Canazei, nella sala dell’accoglienza dei famigliari dei dispersi sulla Marmolada, ho deciso di far fare alcune foto e confrontarle con i particolari anatomici, per vedere se era possibile arrivare a un riconoscimento", ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Ebbene questa mattina una coppia di genitori ha ritrovato il proprio figlio. Il paziente in prognosi riservata a Treviso ora ha un nome e un cognome".