Ortisei, l'albergo "adults only": "Senza bambini per renderlo più intimo e romantico"

Le prenotazioni per i bambini non sono sempre state vietate in questa struttura. In origine, infatti, l'albergo era nato proprio per ospitare le famiglie. Dopo la riapertura post-Covid, i proprietari hanno deciso di rinnovarlo e di cambiare la proposta per i loro clienti. "Siamo aperti adesso da 3 anni. I primi anni sono sempre difficili per farsi conoscere, ma ora la clientela apprezza molto questa formula e questo ambiente", spiega il manager. "L'unica bambina accettata - conclude con un sorriso - è nostra figlia che ha 7 mesi".