Trentino Alto-Adige: autunno, tempo di transumanza

Domenica 6 ottobre scenderanno dall’alpeggio anche le mandrie di Fiè allo Sciliar, che partiranno dalla Malga Tuff alle 10 per arrivare in paese intorno alle 12. Alle 13 si terrà la benedizione del bestiame in tenuta da cerimonia, per poi proseguire con la festa con danze, brindisi, e divertimento per tutto il giorno nella piazza del borgo. Qui la festa gastronomica dedicata alle delizie della stagione si protrae per tutto il mese di ottobre: per la 47esima volta si tiene la “Dispensa di Fiè”, un evento nato per allungare la stagione turistica, ma che poi si è trasformato in appuntamento imperdibile. Qui si viene per mangiare nei tanti ristoranti e nei masi che servono ingredienti di stagione, selvaggina, funghi, formaggi stagionati, pasta ripiena, zuppe, vini di cantine pluripremiate, bevande e torte della tradizione, adattate al gusto contemporaneo da chef del calibro di Stephan Pramstrahler del Gatschhof di Fiè, che insieme agli altri protagonisti soddisfano le aspettative del nostro viaggiatore. In questo modo la festa gastronomica passa dalla transumanza alla Dispensa di Fiè fino alla fine di ottobre.