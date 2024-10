Le sagre di gusto con i primi sapori d’autunno

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA, Pergola (Pesaro e Urbino) – Appuntamento per tre domeniche, il 6, il 13 e il 20 ottobre per scoprire tutto il gusto di uno dei borghi più belli d'Italia e dei suoi piatti sopraffini, dedicati in particolare al pregiato tartufo bianco locale. Sono in programma eventi di gusto, musica, spettacoli teatrali, iniziative sportive, momenti ludici per i bambini e, soprattutto, tanti buoni sapori. Il teatro Angel Dal Foco e il Teatro dei golosi ospitano eventi e personaggi famosi, i quali raccontano il mondo del tartufo attraverso dibattiti e show- cooking. È in programma anche un raduno di camper organizzato dalla Proloco cittadina, per far conoscere la città e le sue bellezze, oltre alle eccellenze culinarie. Informazioni: www.fieradeltartufopergola.it