Rovereto, "Bellabot" l'intelligenza artificiale che serve ai tavoli di un ristorante

Il suo nome è "Bellabot" ed è un robot che serve ai tavoli di un ristorante a Rovereto (Trento). Il suo ruolo è quello di assistere il cameriere, ma non di sostituirlo. Ci tiene a precisarlo Flavio il titolare del ristorante che, intervistato a "Morning News", spiega: "Bella è un carrello intelligente e non interagisce mai con il cliente perché il mondo della ristorazione è fatto di camerieri".

Spesso si è parlato dell'intelligenza artificiale anche come un rischio per il lavoratori che un giorno, non molto lontano, potrebbero perdere la propria posizione lavorativa perché sostituiti dai robot. Non è il caso di "Bella" nel ristorante in provincia di Trento, dove il titolare del locale ribadisce: "Dobbiamo fare un'associazione, il carrello intelligente sta al cameriere, così come la lavastoviglie sta al lavapiatti". Flavio, dunque, sottolinea come la presenza del robot nel suo ristorante sia soltanto un supporto al lavoro del cameriere la cui presenza è fondamentale e, per lui, insostituibile.

Il titolare del ristorante poi chiarisce anche la scelta di introdurre "Bellabot" nel suo staff. "Scelta fatta per due ragioni, prima di tutto per una mia passione per la tecnologia, ma soprattutto perché nel mese di febbraio abbiamo avuto difficoltà a intercettare stagionali", conclude.