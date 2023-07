ChatGpt è meno intelligente di prima? Peggiorano le prestazioni in matematica

Le teorie sulle diverse prestazioni

Questa ricerca - spiega la testata specializzata 'ArsTechnica' - arriva dopo le lamentele di alcuni utenti sulle prestazioni del chatbot. Tra le teorie sul calo, il tentativo di risparmiare energie computazionali per accelerare le risposte del software, ma anche una mossa dell'azienda per far pagare agli utenti capacità aggiuntive. "Non abbiamo reso Gpt-4 più stupido, quando si usa in maniera più intensiva si iniziano a notare problemi che non si vedevano prima", ha scritto in un tweet Peter Welinde, vice presidente di OpenAi, società che ha creato ChatGpt. Arvind Narayanan, professore di informatica all'Università di Princeton, ritiene che i risultati dello studio non dimostrino in modo definitivo un calo delle prestazioni di Gpt-4 e che siano potenzialmente coerenti con gli aggiustamenti apportati da OpenAI.