OpenAI: "Sosteniamo l'Ue sull'intelligenza artificiale, ChatGPT è sicura"

L'incontro alla Camera

Durante il suo intervento in audizione alla Camera dei Deputati, Makanju è parlato anche della sicurezza dell'app "Non usiamo i dati per finalità commerciali, il nostro modello è sicuro, per impostare ChatGpt4 in maniera corretta abbiamo impiegato sei mesi" ha spiegato durante l'incontro organizzato dal Comitato di Vigilanza sull’Attività di Documentazione a proposito dell’intelligenza artificiale presieduto dalla Vicepresidente Anna Ascani. Ed è proprio il tema della privacy e della tutela dei dati personali a preoccupare particolarmente le istituzioni e i governi europei: "So che nell'Ue ci sono preoccupazioni sull'uso e sull'abuso dei dati personali", ha osservato Anna Makanju aggiungendo che OpenAi non usa i dati degli utenti a scopo di profilazione o identificazione: "Le informazioni vengono sfruttate solo per addestrare il chatbot e vengono cancellate dopo un massimo di 30 giorni". Solo due mesi fa, ChatGPT era stata ripristinata in Italia dopo la sospensione per i rilievi del Garante Privacy. Il nostro Paese, insieme ad altri 13 stati membri chiede da tempo di avviare indagini urgenti sui rischi dell'IA generativa, come ChatGPT, e applicare le norme in vigore a tutela dei cittadini.