Intelligenza artificiale, ok Eurocamera al regolamento: vietato il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici

L'Eurocamera ha dato il via libera all'AiAct, il regolamento Ue per l'Intelligenza artificiale.

Il testo con le nuove disposizioni in materia è stato approvato a Strasburgo con 499 voti a favore, 28 contrari e 93 astenuti. Si tratta del primo documento al mondo pensato per imprimere alle tecnologie come Chat Gpt il rispetto delle leggi Ue e dei valori fondamentali e per combattere la discriminazione digitale prevenendo la disinformazione e l'utilizzo dei "deep fakes". Il voto apre la strada ai confronti con i Paesi membri e con la Commissione Ue.