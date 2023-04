ChatGpt si adegua alle norme sulla privacy: pronta a tornare online in Italia

Le prime mosse per rispondere al Garante

OpenAi, l'azienda che ha creato ChatGpt, aveva la scorsa settimana inserito per tutti gli utenti mondiali la possibilità di escludere le proprie conversazioni dall'apprendimento dell'algoritmo. Il Garante ha anche chiesto interventi per la tutela degli utenti minorenni e OpenAI potrebbe implementare un sistema di verifica dell'età entro il 30 settembre 2023. Il sistema sarà in grado di escludere l'accesso ai minori di 13 anni non autorizzati dai genitori, proteggendo così i più giovani dall'utilizzo di servizi online. Il presidente del Garante, Pasquale Stanzione, ha anche suggerito l'uso di intermediari sicuri, come Spid, per le piattaforme che sono obbligate a escludere l'accesso ai minori. OpenAI, inoltre, deve fornire un'informativa trasparente sul proprio sito, in cui sono illustrate le modalità e la logica alla base del trattamento dei dati necessari al funzionamento di ChatGPT, nonché i diritti attribuiti agli utenti e agli interessati non utenti.