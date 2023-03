Intelligenza Artificiale, il Garante della Privacy blocca ChatGPT

Il 20 marzo ChatGPT, il più noto tra i software di Intelligenza Artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, aveva subito una perdita di dati (data breach) riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento. Qui invece abbiamo parlato del "fenomeno" delle foto realizzate con l'Intelligenza Artificiale e di come funzionano DALL·E e Midjourney.

I motivi del blocco di ChatGPT

Nel provvedimento, il Garante per la Privacy ha rilevato la mancanza di un'informativa rivolta agli utenti e a tutti gli interessati, i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di "addestrare" gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. Come testimoniato dalle verifiche effettuate, le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale, determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto.