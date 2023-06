Intelligenza artificiale, la Nasa sta sviluppando un simil ChatGPT per le missioni

Un robot che potrebbe non essere più solo fantascienza. La ricercatrice Larissa Suzuki presenta il nuovo software ideato per il Lunar Gateway: "Agevolerà il lavoro degli astronauti e risolverà problemi a bordo"

Potrebbe sembrare lo scenario perfetto per un film di fantascienza, e invece sta per diventare realtà: la Nasa sta sviluppando un'interfaccia di intelligenza artificiale in stile ChatGPT , da impiegare nelle missioni nello spazio.

Una versione preliminare sarebbe stata ideata per la stazione spaziale Lunar Gateway , che tra non molto tempo farà da ponte tra la superficie della luna e i nuovi equipaggi in arrivo. “L'idea è quella di arrivare a un punto in cui avremo interazioni con i veicoli spaziali e questi potranno farlo a loro volta – ha spiegato Larissa Suzuki , ricercatrice Nasa e visiting researcher al Jet Propulsion Lavoratory - non è più solo fantascienza”.

A cosa servirà ChatGPT nello spazio? Nella lunga intervista rilasciata al Guardian, la ricercatrice ha parlato delle numerose possibilità cui avrebbe accesso uno strumento del genere. Il "robot", infatti, potrebbe consentire agli astronauti di parlare con i loro veicoli spaziali e ai controllori di una missione di conversare con altre intelligenze artificiali che esplorano pianeti distanti. Nel suo intervento a un incontro sulla comunicazione spaziale di nuova generazione all'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) di Londra, la studiosa ha poi fatto riferimento a una rete di comunicazioni interplanetarie per rilevare, ed eventualmente correggere, anomalie e inefficienze non appena si verificano.

"L'IA sarà in grado di avvisare gli operatori della missione che esiste una probabilità che le trasmissioni di pacchi da un veicolo spaziale vadano perse o falliscano la consegna. Non possiamo inviare un ingegnere nello spazio ogni volta che un veicolo spaziale non risponde ai comandi o il suo software si rompe in qualche modo", spiega l'ingegnere. Il sistema sarà inoltre dotato di un'interfaccia a linguaggio naturale , che consentirà agli astronauti e al controllo della missione di parlare con esso in maniera semplice e diretta.