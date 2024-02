Uccisione dell'orso M90, minacce a Fugatti: rafforzata la scorta | "Abbiamo agito nell'interesse della comunità"

In relazione alle minacce via web seguite all'abbattimento dell'orso M90 e in vista della manifestazione nazionale indetta dal movimento StopCasteller per il 10 febbraio, è stata rafforzata la scorta per il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e sono stati disposti servizi di vigilanza anche per l'assessore alle Foreste, Roberto Failoni.

La decisione è stata presa nell'ambito della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Né io né l'assessore Failoni ci sentiamo sotto pressione da parte di chi ci minaccia. Abbiamo totale fiducia nelle forze dell'ordine", ha commentato Fugatti. "La volontà della Giunta provinciale di Trento in questa fase è di continuare a mantenere un profilo basso, perché sappiamo che ogni affermazione rischia di creare ulteriori tensioni. Le manifestazioni sono legittime, però siamo convinti di aver agito nell'interesse della comunità trentina", ha inoltre detto Fugatti, commentando il corteo organizzato dagli animalisti per protestare contro l'uccisione dell'orso.