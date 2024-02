È stato prelevato e abbattuto in Trentino l'orso M90 dopo il via libera dato dalla Provincia autonoma.

Il presidente Maurizio Fugatti nelle scorse ore aveva firmato il decreto che autorizzava l'operazione "previo riconoscimento". A eseguire l'operazione, come previsto dal decreto, è stata una squadra del Corpo forestale trentino, che è entrata in azione in una zona di montagna della Bassa Val di Sole. L'animale è stato identificato mediante l'osservazione del radiocollare e delle marche auricolari.