13 luglio 2022 07:39

Strage Marmolada, a maggio sul ghiacciaio si era formato un lago | La foto acquisita dalla Procura di Trento

Continuano le indagini sulla strage della Marmolada del 3 luglio che ha causato 11 vittime. Nel fascicolo della Procura di Trento è finito uno scatto della guida alpina Hans Peter Eisendle risalente a maggio e che mostra la presenza inaspettata di un lago proprio sul ghiacciaio. A diffondere l'immagine via Instagram è stato l'alpinista altoatesino Reinhold Messner, che commenta: "Potete vedere lo sviluppo dei drammatici eventi sulla Marmolata. A causa del caldo straordinario, si è formato in precedenza un lago che in seguito ha spinto in avanti le masse di ghiaccio. La foto è stata scattata da Hans Peter Eisendle a maggio". Già all'indomani della tragedia Messner puntava il dito contro i cambiamenti climatici. Sulle sue storie di Instagram, per dare una spiegazione al distacco del seracco, aveva subito ipotizzato che "probabilmente sotto il ghiaccio si è formato uno strato d'acqua che poi ha spinto e portato il ghiacciaio a cedere". Ora pubblica "la prova" che la massa d'acqua si fosse formata sopra il ghiaccio ed era ben visibile a maggio.