Coronavirus, bimbo positivo in Trentino: in quarantena i compagni di asilo

Un bambino è risultato positivo al coronavirus a Pergine Valsugana, in Trentino Alto Adige. Il piccolo aveva frequentato senza alcun sintomo l'asilo nido del paese: altri cinque bambini, che sono inseriti nella stessa sezione, sono stati posti in quarantena e saranno sottoposti al tampone. Lo ha annunciato il sindaco, Roberto Oss Emer. Per le altre sezioni dell'asilo, ha spiegato il sindaco, "non sono evidenziati problemi sanitari".