Coppia scomparsa a Bolzano, recuperato un corpo nell'Adige

I vigili del fuoco hanno recuperato dall' Adige il corpo di un uomo. Si dovrebbe trattare di Peter Neumair , l'uomo scomparso da Bolzano con la moglie, Laura Perselli, il 4 gennaio. Il ritrovamento è stato fatto ad Ora, a poca distanza da dove il fiume sabato aveva restituito la salma della donna. Il figlio dei due, Benno, è in carcere con l'accusa di duplice omicidio e di occultamento dei cadaveri.

Nel fiume sono stati ritrovati anche gli scarponi appartenenti all'uomo. Nei prossimi giorni si svolgerà l'autopsia sul cadavere di Laura Perselli. La Procura non ha ancora comunicato la data dell'esame autoptico, anche perché la difesa ha chiesto che venga eseguito in incidente probatorio. Gli avvocati difensori di Benno Neumauir, quindi, nomineranno un loro consulente per assistere all'autopsia.

Sul cadavere sarebbero presenti dei segni evidenti: non si può escludere che essi siano conseguenti a ferite mortali, forse anche da strangolamento, ma non si può escludere nemmeno l'ipotesi contraria, che siano stati cioè provocati accidentalmente dalla lunga permanenza del cadavere nel fiume.