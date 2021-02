Coppia scomparsa a Bolzano, lo zio di Benno: "I corpi forse non sono nell'Adige"

Ghunter Neumair il fratello di Peter, scomparso insieme alla moglie a Bolzano alcune settimane fa, parla in un’intervista esclusiva a “Mattino Cinque”. Il figlio della coppia, Benno, è stato fermato pochi giorni fa e per i magistrati sarebbe lui ad aver ucciso i genitori e a essersi sbarazzato dei loro corpi. "Non sono nell'Adige", questa l'opinione di Ghunter secondo il quale in Alto Adige ci sono tanti altri luoghi dove è potrebbero trovarsi i corpi senza vita di suo fratello Peter e di sua cognata Laura.

“Ci sono tanti posti nelle vicinanze che non sono abitati”, considera l'uomo per il quale la scomparsa dei coniugi Neumair "non è stata un incidente né un allontanamento volontario, mio fratello è troppo preciso e regolare”, conclude Ghunter.