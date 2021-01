Coppia scomparsa a Bolzano, il legale di Benno: “Siamo sereni, vedremo cosa dice il giudice”

“Noi siamo sereni e vedremo come la pensa il giudice terzo”. Con queste parole l’avvocato Moccia, legale di Benno Neumair, il figlio della coppia di Bolzano scomparsa ormai da inizio gennaio, ha spiegato in un'intervista a "Pomeriggio Cinque" la posizione del suo assistito.

Benno è indagato per il presunto omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli e per occultamento di cadavere. Il corpo della coppia non è infatti mai stato trovato. “La sua presentazione di stanotte è stata spontanea, appena abbiamo avuto contezza del provvedimento restrittivo lo abbiamo informato ed è venuto con noi in procura”, ha spiegato l’avvocato.

Benno infatti si è presentato in procura nella notte, dopo 25 giorni dalla scomparsa dei genitori, non appena avuta notizia del provvedimento di fermo a suo carico. Dallo studio la conduttrice Barbara d’Urso spiega che il giovane non si è costituito e non ha confessato.