Bolzano, coppia scomparsa: arrestato il figlio dei due coniugi |Il giovane si è costituito nella notte

I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere Benno Neumair, figlio della coppia di coniugi di Bolzano scomparsi dal 4 gennaio. Fin da quando era stato sentito come testimone nei primi momenti dopo la scomparsa di Laura Perselli e Peter Neumair nella ricostruizione del ragazzo c'erano alcuni elementi che non tornavano, a partire dal buco di mezz'ora nel suo alibi.

Il 30enne si sarebbe costituito questa notte, dopo aver avuto un contatto con la Procura. Benno Neumair si trova attualmente nel carcere in via Dante a Bolzano.

Secondo i magistrati, che avevano da tempo firmato un avviso di garanzia per il figlio della coppia scomparsa, Benno Neumair avrebbe ucciso i genitori nell’appartamento adiacente a quello in cui vivevano, nell’elegante palazzina al civico 22 di via Castel Roncolo, e poi, una volta caricati sulla loro Volvo V70, li avrebbe gettati nell’ Adige, dal ponte di Vadena, per poi recarsi dall’amica, ad Ora, e trascorrere la notte con lei.