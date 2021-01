Coppia scomparsa a Bolzano, la sorella di Laura: “Vogliamo la verità”

"Non ce la facciamo più vogliamo che venga fuori la verità". A parlare a "Pomeriggio Cinque" è la sorella di Laura Perselli scomparsa a Bolzano insieme al marito Peter Neumair lo scorso 4 gennaio. "In questo momento sono spaventata, i nostri pensieri ormai li abbiamo", racconta la zia di Benno, il figlio di Laura e Peter al momento indagato per l'omicidio dei genitori.

"Adesso deve venire fuori tutto - conclude la donna - dobbiamo poter ritornare alla vita, però si può tornare solo se c’è un punto e poi si può andare avanti".