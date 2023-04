Cles (Trento), bimbo di 6 anni morso da una vipera: ricoverato al Centro antiveleni

Un bimbo di 6 anni è stato morso da una vipera a Cles (Trento).

Il piccolo è stato trasferito al Centro antiveleni di Verona e ricoverato in ospedale. Secondo i medici la terapia ha avuto successo e martedì il bambino potrebbe essere dimesso. Il piccolo stava facendo una passeggiata con i genitori quando ha infilato la mano in un cespuglio per raccogliere un fiore, venendo morso dal rettile. Pochi minuti dopo il gonfiore e i primi dolori: immediato il soccorso e il trasferimento in ambulanza a Verona.