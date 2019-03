Palermo, morso da una vipera sale in auto e si schianta: grave 64enne

Una vipera l'ha morso a una mano nelle campagne di Corleone, in Sicilia, lui è salito in auto per raggiungere l'ospedale più vicino e, mentre era in viaggio, ha avuto un malore. Soccorso, è ricoverato in gravi condizioni. E' quanto accaduto a Rosario Li Causi, 64 anni, che stava raccogliendo asparagi ai bordi della Palermo-Sciacca, quando il rettile lo ha punto.