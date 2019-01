Bolzano, nei questionari Asl si chiede la razza degli studenti: ma poi arrivano le scuse

"Capiamo che si tratti di moduli standard provenienti dagli Stati Uniti dove la legge prevede che si chieda anche l'etnia di appartenenza - hanno commentato gli insegnanti al quotidiano Alto Adige - però non afferriamo come nessuno se ne sia accorto prima. Evidentemente trovano normale che si domandi a uno studente a quale "razza" appartiene".



Proprio da Florian Zerzer, direttore generale dell'Asl di Bolzano, arriva un commento alla vicenda: "Il termine inglese race non avrebbe mai dovuto essere tradotto con razza. In Europa questo termine è percepito diversamente rispetto a quanto accade negli Stati Uniti. A nome dell'azienda mi scuso per il fatto che sia stato utilizzata questa parola".



Infatti il questionario proviene dalla Child Behavior Checklist e, afferma Zerzer, è uno strumento validato e raccomandato dalle varie comunità scientifiche. "Tali questionari sono tradotti in piu' di 60 lingue, - specificano dalla Asl - le domande sull'origine e sul background culturale dei giovani pazienti sono quindi essenziali, non solo per il trattamento individuale, ma anche per la comparabilita' scientifica a livello mondiale".