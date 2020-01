Bolzano, bimbo scivola da seggiovia: medico-eroe lo prende al volo e lo trattiene fino ai soccorsi

E' stato un gesto eroico e di ottimi riflessi quello fatto da Michele Pagliaro, 45 anni, medico originario di Roma ma che lavora a Treviso. In vacanza con la famiglia sulle Dolomiti, ha salvato la vita ad un bambino che stava salendo con lui sulla seggiovia. Il piccolo stava scivolando ma Pagliaro lo ha preso al volo e lo ha trattenuto per la giacca fino a quando ha raggiunto una zona alta pochi metri. Nella caduta il piccolo ha riportato solo una frattura.

Pagliaro ha salvato la vita a quel bimbo di 6 anni che, assieme ad altri due amici, era salito con lui sulla seggiovia dell'impianto Montagnola, nel comprensorio di Brentonico. "E' scivolato quasi subito dopo la partenza, l'ho tenuto fino a quando ho potuto", ha raccontato il medico a diversi quotidiani. "Ero salito assieme a tre bambini, non conoscevo nessuno di loro, è successo tutto molto in fretta in un attimo mi sono trovato aggrappato al parapetto mentre lo tenevo per la giacca", ha raccontato Pagliaro.

Il medico, che è riuscito a trattenere il bambino per quasi 5 interminabili minuti sospeso nel vuoto, si è anche messo ad urlare chiedendo di fermare l'impianto: "Ma nessuno riusciva a sentirmi". Fortunatamente sono sopraggiunti due maestri di sci che hanno visto la scena e si sono messi sulla traiettoria al bambino, in modo da poterne attutire la caduta una volta che Pagliaro avesse

mollato la presa.

"Ho cercato di limitare i danni, ho chiamato aiuto e due maestri di sci sono sopraggiunti a quel punto ho lasciato la presa quando siamo stati sopra al punto più basso, saranno stati circa 3 metri, ma le forze mi stavano abbandonando e mi trovavo pure io in una posizione precaria". Il bambino è stato poi raggiunto da altri due medici, che hanno atteso assieme a Pagliaro l'arrivo dei soccorsi. Il piccolo è stato quindi trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento con alcune contusioni e fratture ma non è in pericolo di vita.