India, medico-eroe salva una neonata e muore d'infarto

Un infarto poco dopo aver salvato una neonata dal soffocamento. E' morto così il ginecologo indiano Bibhas Khutia, 48 anni. Secondo quanto riportato dal Times of India, la tragedia è accaduta martedì 15 gennaio nell'ambulatorio di base di Patanda, nel distretto di Midnapore, in Bengala Occidentale. L'uomo - hanno raccontato i conoscenti - soffriva da tempo di crisi coronariche, ma per via del troppo lavoro e per la mancanza di altri medici nella zona, non aveva trovato il tempo di allontanarsi per sottoporsi ad una angiografia.