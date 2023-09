Trenitalia, niente biglietti: sistema in tilt per un guasto tecnico

E' andato in tilt il sistema di vendita di biglietti di Trenitalia.

Un "disservizio tecnico" presso il "fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia" sta provocando grossi problemi a chi cerca di acquistare i suoi documenti di viaggio, su tutti i canali disponibili. "Il malfunzionamento al sistema centrale - spiega infatti una nota di Fs - impatta su tutte le attività di reservation e ticketing. La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'app, non sono funzionanti". I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio e "Trenitalia si scusa per il disagio".