Treni in tilt a Roma, rallentamenti fino a 200 minuti per un guasto elettrico

"Abbiamo aspettato i treni per più di tre ore ma ora la situazione sembra sbloccarsi e alcuni convogli stanno ripartendo". Cosi' una viaggiatrice diretta a Bologna alla stazione di Roma Tiburtina incappata stamattina nei rallentamenti dovuti al guasto elettrico sulla linea. "Siamo comunque stati assistiti dal personale e gli addetti della stazione hanno distribuito generi di primo conforto. Da quello che molti raccontano - aggiunge - in alcune tratte, in particolare sulla Salaria, alcuni passeggeri sono scesi dai treni e tornati a piedi in stazione camminando lungo i binari. Gli addetti alla sicurezza li hanno aiutati. Italo, da quanto mi hanno riferito, allo sportello offriva il rimborso immediato del 100% del biglietto o il cambio di data per la partenza".

Bonelli, ferrovie nel caos, faro' un'interrogazione a Salvini

"Le Ferrovie italiane sono nuovamente nel caos, in questo momento sono alla stazione Termini dove i treni hanno ritardi che arrivano alle tre ore, l'Italia è bloccata, decine di treni fermi con migliaia di persone che aspettano di proseguire il loro viaggio. Ormai in nel nostro Paese i ritardi e i guasti dei treni hanno frequenza inaccettabile, non è certo un caso che il trasporto ferroviario italiano sia nella classifica delle 10 linee peggiori d'Europa". Cosi' in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli, che ha twittato il tabellone dei ritardi a Termini. "Presenterò una interrogazione parlamentare al Ministro Salvini per sapere cosa stia accadendo alle linee ferroviarie italiane. In relazione anche alla gravissima assenza di manutenzione che rende intollerabili i continui disagi settimanali che devono subire i viaggiatori" ha concluso Bonelli.