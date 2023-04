Treni, carro merci deraglia a Firenze: oltre 50 cancellazioni e ritardi fino a tre ore | Ripristinato il collegamento

"La circolazione sulla linea dell'Alta velocità riprenderà gradualmente dalle 12", avevano annunciato gli altoparlanti della stazione centrale di Milano. Rimane invece interrotta la circolazione dei treni regionali sulla linea Firenze-Prato.

Il deragliamento del carro merci a Firenze Castello avrebbe provocato l'abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l'alimentazione elettrica ai treni e alla linea. I tecnici di Rfi sono al lavoro per la riparazione ma, si fa sapere, servirà tempo per ripristinare la linea nel tratto fra Firenze Castello e Prato. Il convoglio che ha subito il deragliamento fa parte di una azienda logistica esterna al gruppo Fs e trasporta un carico di container.

L'incidente che si è verificato a Firenze ha creato disagi anche alla stazione Termini di Roma con centinaia di passeggeri, molti pendolari, bloccati sulle banchine per il traffico ferroviario paralizzato. "Non ci stiamo capendo nulla. È il caos", dicono.

Un treno Intercity Milano-Salerno è rimasto fermo dalle 2:30 della notte con 160 persone a bordo, che non possono essere evacuati perché il convoglio è fuori dalla banchina. Il convoglio non è coinvolto direttamente nell'incidente né ha riportato danni, ma si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto Fiorentino.

Il Pd attacca: "Salvini risolva i problemi"

"Il ministro Salvini, che appena tre giorni fa è venuto in Toscana a fare propaganda, si occupi dei problemi delle persone e delle aziende controllate dal suo ministero", ha commentato il deputato Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd. "Assistiamo a un'inaccettabile situazione di disagio per i pendolari, migliaia di persone che utilizzano i mezzi pubblici per studio e lavoro in primis. Come possiamo convincere le persone a lasciare il mezzo privato a casa se salire sul trasporto pubblico è un rebus giornaliero?".