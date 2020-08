Treni, già pieni i Frecciarossa del weekend da Milano verso il Sud

Sono già esauriti quasi tutti i posti sui treni Frecciarossa in partenza da Milano per il Sud del prossimo weekend. Dopo il dietrofront del governo sul distanziamento dei passeggeri a bordo, i biglietti vendibili si sono dimezzati ed è quasi tutto sold out. Al momento ci sono ancora disponibilità solo su un convoglio per Napoli in partenza sabato 8 agosto. Un po' migliore la situazione per Roma: c'è un treno ancora prenotabile domenica.