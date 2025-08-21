Logo Tgcom24
Cronaca
a Marmorta di Molinella

Travolto da un muletto, operaio muore nel Bolognese

21 Ago 2025 - 09:43
© Ansa

Un operaio di 28 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto verso l'1:30 della scorsa notte a Marmorta di Molinella, nel Bolognese. Impegnato in un turno notturno, stava manovrando un muletto per spostare sacchi di pellet quando il mezzo lo ha travolto e schiacciato, forse a causa di un freno non inserito. Cause e dinamica precisa sono ancora all'esame dei carabinieri e dei funzionari della medicina del lavoro. L'operaio era di origine pakistana, regolarmente residente in Italia.

bologna

