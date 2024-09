Traversetolo (Parma), neonati uccisi: chiesta una misura cautelare per la madre indagata

Cinque persone sono state ascoltate dagli inquirenti per cercare di far luce sull'intricata vicenda, scrive il "Corriere della Sera". Gli investigatori stanno cercando di capire se qualcuno l'abbia aiutata, se la donna abbia preso farmaci e come li abbia procurati. Sul web avrebbe infatti cercato "come procurarsi l'ossitocina" mentre si informava su come abortire. Proprio in merito a questo particolare gli inquirenti vogliono tornare a interrogare le sue amiche, che finora avrebbero sempre dichiarato di non sapere che Chiara era incinta.